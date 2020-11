Von: Björn Jahner | 30.11.20

CHIANG MAI: Wisut Buachum, Direktor der thailändischen Tourismusbehörde der Regionen Lampang und Lamphun, hat eine Initiative gestartet, um mehr Besucher in die beiden Nordprovinzen zu locken, die die meisten Reisenden auf dem Weg nach Chiang Mai lediglich durchfahren, anstatt sie zu besuchen.

​Zu Unrecht, findet Khun Wisut und verweist auf die vielen Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in Lampang und Lamphun, wie die reiche Kultur und die riesigen Nationalparks. „Wir möchten wirklich, dass die Menschen hierherkommen und die Region erkunden. Ich verspreche Ihnen, dass Sie sehr angenehm überrascht sein werden“, wirbt Khun Wisut für einen Besuch gegenüber der Presse. Er führt fort, dass besonders die Wintermonate die beste Jahreszeit für einen Aufenthalt in Lampang und Lamphun sind, um die Berge, Winterblumen, Nebelmeere und viele weitere Naturattraktionen zu genießen. Als Reiseroute empfiehlt er Pha Hob–Lom Phu Khiew–Kew Lom Dam–Kang Kor. Besonders eine Bahnfahrt von Chiang Mai nach Lampang und Lamphun gestaltet sich Khun Wisut folgend sehr reizvoll. „Wir haben großartige Golfplätze, farbenfrohe Festivals sowie Edelsteine, Kunst und Kunsthandwerk in Hülle und Fülle. Kommen Sie uns besuchen!“, schwärmt der Tourismusexperte. Mehr erfährt man unter www.facebook.com/lampang.tourism.