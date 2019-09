Zweitägige Regenfälle haben viele Straßen auf Koh Chang unpassierbar gemacht. Foto: Provincial Electricity Authority Of Trat Province

TRAT: Sintflutartige Regenfälle haben den Alltag und das Touristengeschäft auf Koh Chang in der Ostküstenprovinz Trat komplett zum Erliegen gebracht.

Der Fährbetrieb wurde am Wochenende eingestellt, ebenso Touren zu den Wasserfällen oder anderen Sehenswürdigkeiten der Insel, nachdem große Teile des bei Touristen beliebten Eilandes komplett überschwemmt wurden. Mehrere Straßen, Brücken und Grundstücke in der Nähe von Flüssen und Kanälen erlitten durch die Wassermassen große Schäden, einige Straßen sind wegen Erdrutschen unpassierbar. Die Behörden appellieren an Autofahrer, ihr Fahrzeug stehen zu lassen, nachdem bereits mehrere Fahrzeuge von starken Strömungen davongerissen wurden. Einige Dörfer stehen 30 bis 50 Zentimeter unter Wasser, auf Grundstücken nahe von Flüssen und Kanälen steht das Wasser mindestens einen Meter hoch.

Am Sonntag kam es zu einem starken Abfluss der Wassermassen aus den höherliegenden Gebieten. Die örtlichen Behörden beobachten die Situation genau und ziehen im Notfall in Betracht, Touristen von der Marine evakuieren zu lassen, wenn die raue See weiter anhält.