Von: Björn Jahner | 30.05.23



HUA HIN: In Thap Thai, Hua Hin, hat ein neues landwirtschaftliches Bildungszentrum eröffnet, in dem Schulungen und Weiterbildungen zu verschiedenen Aspekten der Landwirtschaft angeboten werden, darunter Ackerbau, Viehzucht und nachhaltige Anbaumethoden.

Das Zentrum mit dem offiziellen Titel „New Theory Agriculture in Urban Lifestyle“ (Beloved King Learning Center) wurde offiziell am 9. Mai 2023 von Kitiphong Sukphakkul, dem stellvertretenden Provinzgouverneur, und Archwan Kongkanat, dem Direktor der Tourismusbehörde von Thailand, Büro Prachuap Khiri Khan, eingeweiht. Es verfügt über eine Schulungseinrichtung, in der die Besucher verschiedene landwirtschaftliche Praktiken kennenlernen können.

Die Besucher können z.B. lernen, wie man mit nachhaltigen und biologischen Methoden Gemüse anbaut, einschließlich der Vorbereitung des Bodens, der Aussaat und der Pflege der Pflanzen.



Sie können auch lernen, wie man Fische und Regenwürmer züchtet, die beide ausgezeichnete Quellen für natürlichen Dünger für die Pflanzen sind. Außerdem können sie lernen, wie man Legehennen aufzieht, die frische Eier zum Verzehr oder Verkauf liefern.



Das Zentrum bietet auch Schulungen zum Anbau von Obstbäumen an, die eine Einkommens- und Nahrungsquelle für die Gemeinden darstellen können. Die Geschäftsführerin des Projekts, Benjanat Phumsukorak, erklärte, dass das Projekt von König Rama IX. inspiriert wurde, der die Bedeutung der Selbstversorgung durch die Anwendung neuer landwirtschaftlicher Theorien betonte. ​

Um König Rama IX. zu ehren und künftigen Generationen die Fortbildungsmöglichkeiten zu geben, hat Khun Benjanat ihre Ersparnisse in Höhe von 30 Millionen Baht dazu verwendet, 6 Rai Land im Unterbezirk Thap Tai zu kaufen und das Land in Abschnitte zu unterteilen, um ein landwirtschaftliches Lernzentrum zu errichten, in dem Besucher auf Exkursionen gehen und das Gelernte in die Praxis umsetzen können.



Khun Benjanat und ihr Team arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung des Zentrums, und Gruppen von Lehrkräften, die an einer Exkursion teilnehmen möchten, können sich jederzeit unter der Rufnummer 092-463.0999 melden.



Das landwirtschaftliche Bildungszentrum in Thap Thai, Hua Hin, ist eine wertvolle Ressource für Studenten und Besucher, die sich für nachhaltige Landwirtschaft und Selbstversorgung interessieren.