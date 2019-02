Written by: Björn Jahner

HUA HIN: Im Rahmen einer größeren Vereinbarung wurde die Heimspielstätte des Hua Hin City FC von „Khao Takiap Stadium“ in „The InspireHuaHin.Com Stadium“ umbenannt.

Die Partnerschaft zwischen dem Fußballverein und dem Medienunternehmen Inspire Hua Hin zielt darauf ab, den Bekanntheitsgrad des Clubs unter ausländischen Urlaubern und Residenten zu erhöhen. Inspire Hua Hin ist Teil der Choice Group Asia Media Group, zu der auch Thaivisa-The Nation und Hua Hin Channel-TV gehören.



„Der lokale Fußball ist ein sehr wichtiger Teil der Gemeinschaft und wir freuen uns, mit dem Hua Hin City FC eine Partnerschaft eingegangen zu sein“, erklärte Dan Cheeseman, Geschäftsführer der Choice Group Asia Media, in einer Pressemitteilung. „Ich freue mich, dass wir helfen können und wer weiß, vielleicht erreicht der Verein eines Tages den Einzug in die thailändische Premier League, aber im Moment steht erstmal das Toyota-Cup-Spiel gegen den Simrok Football Club im InspireHuaHin.com-Stadion in Khao Takiab an.“