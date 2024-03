Von: Redaktion DER FARANG | 10.03.24

Tatort in Hua Hin: Ein Jugendlicher stirbt nach Facebook-Streit. Die Tragödie zeigt, wie schnell Online-Konflikte tödlich enden können, und mahnt zu bedachtem Umgang mit sozialen Medien. Foto: Khaosod

HUA HIN: Ein Jugendlicher wurde in Hua Hin nach einem Streit auf Facebook tödlich getroffen. Die Auseinandersetzung, die online begann, führte zu einer verhängnisvollen Begegnung auf der Naresdamri Straße in der Provinz Prachuap Khiri Khan, bei der ein weiterer Beteiligter schwer verletzt wurde.

Ein Teenager verlor in Hua Hin sein Leben, nachdem ein Streit auf Facebook zu einer tödlichen Konfrontation führte. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend, als eine Auseinandersetzung in den sozialen Medien zwischen dem 16-jährigen Din und dem Täter, der Dins Schwester beleidigt hatte, eskalierte. Eine Vereinbarung, sich persönlich zu treffen und die Angelegenheit zu klären, endete tödlich, als der Täter auf einem blauen Honda Click Motorrad ankam und das Feuer eröffnete.

Die Polizei entdeckte bei ihrem Eintreffen Din auf der Straße, unweit des schwarzen Honda Wave Motorrads seiner Mutter, neben dem eine 9mm Patronenhülse lag. Die erschütternde Szene zog zahlreiche Schaulustige, sowohl Einheimische als auch Touristen, an. Unter ihnen befanden sich Dins verzweifelte Schwester und Mutter, die beide zutiefst von Trauer ergriffen waren.