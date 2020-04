Von: Redaktion DER FARANG | 17.04.20

CHIANG MAI: Der Sohn eines vor zwei Jahren auf dem Doi Inthanon vermissten Japaners hat für sachdienliche Hinweise eine Belohnung von 150.000 Baht ausgesetzt.

Damit sucht der Sohn erneut Hilfe bei der Bevölkerung. Gemeinsam mit seinem 82 Jahre alten Vater hatte er im Jahr 2018 den Blumengarten Somdej Mae auf Thailands höchstem Berg besucht. Plötzlich war der Vater verschwunden, er trug ein blaues Hemd und eine weiße Hose, hatte eine Dunlop-Mütze auf und schwarze Turnschuhe an. Der 168 Zentimeter große Japaner spricht neben seiner Heimatsprache Englisch und ein wenig Thai. Mehrere Suchaktionen nach dem Vermissten blieben erfolglos. Jetzt appelliert der Sohn an die Dorfbewohner: „Bitte helfen Sie mir, meinen Vater zu finden.“ Er bietet 150.000 Baht als Belohnung für jeden an, der Informationen gibt, die dazu führen, dass die Familie mit ihrem Vater wiedervereinigt wird.