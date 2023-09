Israels Außenminister Cohen eröffnet Botschaft

Von: Redaktion (dpa) | 05.09.23

MANAMA: Der israelische Außenminister Eli Cohen hat am Montag bei seinem ersten Besuch in Bahrain die israelische Botschaft an ihrem neuen, dauerhaften Standort in der Hauptstadt Manama eröffnet. Auch sein bahrainischer Amtskollege Abdullatif al-Sajani nahm an der Eröffnung teil. Zuvor war die Botschaft in provisorischen Büroräumen untergebracht gewesen.

«Bahrain ist fest davon überzeugt, dass Dialog und diplomatische Lösungen unerlässlich sind, um regionale und internationale Streitigkeiten beizulegen», hieß es in einer nach dem Treffen veröffentlichten Erklärung der staatlichen bahrainischen Nachrichtenagentur BNA.

Ein zuvor geplanter Besuch Cohens in Bahrain war Medienberichten zufolge wegen eines umstrittenen Besuchs des israelischen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) in Jerusalem im Juli abgesagt worden.

Im September 2020 hatte Israel unter US-Vermittlung die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Bahrain vereinbart. Marokko und der Sudan kündigten solche Schritte danach ebenfalls an. Zuvor unterhielten nur zwei arabische Staaten - Ägypten und Jordanien - Beziehungen zu Israel

Im vergangenen Jahr hatte bereits der damalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett Bahrain besucht. Der frühere Außenminister Jair Lapid hatte die israelische Botschaft im September 2021 an ihrem vorläufigen Standort eingeweiht.