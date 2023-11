Israelisches Militär zielte auf Krankenhaus im Grenzgebiet

BEIRUT: Bei Gefechten an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel ist nach libanesischen Angaben am Freitag auf ein Krankenhaus gezielt worden. Das libanesische Gesundheitsministerium verurteilte «das Zielen» auf das Mais-al-Dschabal-Krankenhaus im Grenzgebiet «auf Schärfste». «Wir machen die israelischen Behörden für die Gefährdung der Leben unschuldiger und kranker Menschen voll verantwortlich», teilte das Ministerium am Freitag mit.

Das israelische Militär prüfe den Vorfall derzeit nach eigenen Angaben.

Den Angaben zufolge wurde bei dem Angriff ein Mitarbeiter verletzt und die Notaufnahme beschädigt worden. Die «ungerechtfertigte Aktion» hätte «zu katastrophalen Folgen geführt», wenn die Artilleriegranate vollständig explodiert wäre, so das Ministerium. Lokale Medien berichteten, dass die Granate nahe des Noteingangs des Krankenhauses gelandet sei.

Der Vorfall ereignete sich kurz nachdem die pro-iranische Hisbollah den israelischen Posten al-Assi nahe der Grenzstadt Mais al-Dschabal und mehrere andere Posten angegriffen hatte. Eine libanesische Sicherheitsquelle bestätigte, dass die israelische Armee im Rahmen eines Vergeltungsangriffs unter anderem die Außenbezirke von Mais al-Dschabal angegriffen habe.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober nach dem Überfall der Hamas auf Israel, bei dem Terroristen Massaker an Zivilisten anrichteten, hat sich die Lage auch an der Grenze zum Libanon zugespitzt. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg 2006. Bei Gefechten zwischen der israelischen Armee und der proiranischen Hisbollah gab es auf beiden Seiten bereits Tote, darunter auch Zivilisten.