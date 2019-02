Von: Redaktion DER FARANG | 24.02.19

PHUKET: Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Jet Ski und einem Schnellboot vor der Insel Khao Nok erlitt ein israelischer Tourist schwere Kopfverletzungen.

Der 25 Jahre alte Urlauber und sein ebenfalls 25 Jahre alter Freund verbrachten einen eintägigen Ausflug in der Bucht von Phang-nga. Am Nachmittag des letzten Donnerstag mieteten sie sich für eine 25-minütige Fahr einen Jet Ski. Als der Verleiher ihnen signalisierte, die Zeit sei abgelaufen, steuerten die Israelis ihren Jet Ski Richtung Strand. Dabei kollidierten sie mit einem Schnellboot. Während der Bootsführer flüchtete, brachte der Verleiher die beiden Israelis an Land. Einer der Israelis kam ohne Verletzungen davon, sein Freund war mit dem Kopf gegen das Schnellboot geprallt und erlitt ein schweres Trauma. Er wurde zum Phuket Vachira Hospital gebracht und später in das Bangkok Hospital Phuket verlegt.