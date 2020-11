CHIANG MAI: Mitarbeiter der Gesundheitsdienste testen mehr als 300 Personen auf Covid-19, nachdem eine 29-jährige Thai aus Myanmar zurückgekehrt war und auf das Coronavirus positiv getestet wurde.

Laut dem Department of Disease Control (DDC) wird es zwei Wochen dauern, um festzustellen, ob es sich bei der Frau um einen „Super-spreader“ handelt. Sie kam am 24. November illegal über eine natürliche Grenze in Chiang Rais Bezirk Mae Sai Distrikt nach Thailand und fuhr am gleichen Tag mit einem Bus zu ihrer Wohnung in Chiang Mai. Später traf sie Freunde in einer Bar in der Gegend von Santitham und ging im CentralFestival einkaufen, obwohl sie bereits unter dem Fieber litt. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, dass sie zumindest während eines Teils der Zeit, in der sie sich in öffentlichen Bereichen aufhielt, eine Gesichtsmaske trug.

Die infizierte Frau wurde am 26. November auf das Virus getestet und in das Krankenhaus Nakornping eingeliefert. Nach Angaben des DDC hatte sie Fieber und ihren Geruchssinn verloren, ein häufiges Symptom, das bei Covid-19-Patienten auftritt.

Ein Untersuchungsteam fand heraus, dass 105 Personen ein hohes Risiko haben, sich durch die Frau mit dem Virus zu infizieren, darunter Freunde, die mit ihr eine Zigarette teilten, 40 Buspassagiere, 55 Barangestellte und sechs Personen aus dem Einkaufszentrum. Als wenig gefährdet gelten 138 Personen aus Geschäften, zwei aus der Bar, neun medizinische Mitarbeiter und 72 aus der Gemeinde.

Laut Sophon Iamsirithavorn, Direktor der Behörde für übertragbare Krankheiten, hat ein Untersuchungsteam seit Donnerstag mit den Personen mit dem höchsten Risiko Kontakt aufgenommen und sie unter 14-tägige Überwachung gestellt. Das CentralFestival Chiang Mai schloss am Samstag wegen einer größeren Reinigungsaktion und ist seit Sonntag wiedereröffnet. Die Stadtverwaltung ließ am Samstag Chemikalien in Bars von Santitham versprühen, um das Virus abzutöten, und ordnete an, diese für eine Weile zu schließen.