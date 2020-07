In Chiang Mai bleiben viele Hotels geschlossen

Von: Redaktion DER FARANG | 28.07.20

CHIANG MAI: Die Tourismusbehörde sorgt sich darüber, dass viele Hotels und Reisebüros geschlossen bleiben, während sich die Provinz auf einen Ansturm von Urlaubern aus dem Reisekonjunkturprogramm der Regierung vorbereitet.

Als Reaktion auf Hinweisen von Hotelbetreibern, dass es sich nicht lohne, die Hotels mit einer Auslastung von weniger als 12 Prozent wieder zu öffnen, wies Punlop Sae-Jew, der dem lokalen Tourismusrat vorsteht, darauf hin, dass die Betreiber durch die Öffnung der Hotels Einnahmen erzielen würden.

Von den rund 1.000 Reisebüros in der Provinz haben 80 Prozent geschlossen, während sich 20 Prozent darauf konzentrierten, ihr Geschäft über Online-Kanäle zu betreiben. Seit Ende März hat Chiang Mai mindestens 30 Milliarden Baht an Einnahmen aus dem Tourismus verloren. Normalerweise bringen Besucher zwischen Januar und Juli mindestens 70 Milliarden Baht an Einnahmen.

Chiang Mai rechnet damit, im dritten Quartal dank der staatlichen Subventionen für inländische Touristen mindestens 100 Milliarden Baht einzunehmen. Laut Punlop strebt der Tourismusrat eine Zusammenarbeit mit Fluggesellschaften an, um mehr Menschen aus anderen Regionen nach Chiang Mai zu locken. Lokale Unterkunfts- und Restaurantbetreiber hätten Pauschalangebote vorbereitet, um einheimische Touristen mit strengen Covid-19-Kontrollmaßnahmen anzulocken.