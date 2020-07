Im Nachtleben werden die Regeln nicht eingehalten

Großeinsatz der Polizei am Samstag in der Walking Street. Foto: Sanook

PATTAYA: Ein großes Aufgebot von Polizei, Armee und lokalen Beamten besuchte am Samstagabend die Walking Street und weitere Rotlichtviertel Pattayas und stellte fest, dass die 22 Regeln für das Nachtleben in Zeiten der Coronakrise nicht befolgt wurden.

„Sanook“ berichtete, dass die Bestimmungen missachtet wurden und die Menschen fahrlässig gehandelt hätten. Die meisten Bars waren weiterhin geschlossen, aber in jenen Lokalen, die geöffnet hatten, gab es zu viele Gäste für die Einhaltung der Abstandsregelung. Der stellvertretende Polizeichef von Pattaya, Oberstleutnant Nithat Waenpradap, appellierte an die Menschen, sich an die Regeln zu halten. Er rief die Gäste dazu auf, sich gegenüber der Gesellschaft verantwortlich zu zeigen, damit sich ein zweiter Ausbruch des Coronavirus nicht schlimmer erweise als der erste.