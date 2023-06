Im Dschungel entführt: Neuseeländer in Papua weiter in Rebellenhand

JAKARTA: Viereinhalb Monate nach der Entführung eines neuseeländischen Piloten in der indonesischen Unruheprovinz Papua ist die Geisel weiter in der Hand separatistischer Rebellen. Die West Papua National Liberation Army (TPNPB), die sich zu der Tat bekannt hat, rückte in einer neuen Erklärung aber von einem Ultimatum, das am Samstag ausgelaufen wäre, sowie von Todesdrohungen gegen den Gekidnappten ab. Dieser sei nicht ihr Feind, betonte die Gruppe am Freitag.

«Die TPNPB wird der Weltgemeinschaft nun zeigen, dass sie sich stark für den Schutz des humanitären Völkerrechts einsetzt (...) und klug genug ist, das Leben der Menschen zu respektieren», hieß es in der Mitteilung. Die Geisel werde freigelassen, wenn Indonesien und Neuseeland sich bereit erklärten, unter internationaler Vermittlung Friedensverhandlungen zu beginnen. Zudem müsse der indonesische Präsident Joko Widodo seine Truppen aus Papua abziehen. Beide Länder reagierten zunächst nicht auf die Forderungen.

Die Rebellen hatten am 7. Februar im abgelegenen Distrikt Nduga ein kleines Verkehrsflugzeug in Brand gesetzt und den Piloten der lokalen Fluglinie Susi Air verschleppt. Seither haben die Kidnapper mehrmals Videos und Fotos von ihrer Geisel veröffentlicht. Der Entführte war darauf umringt von teils schwer bewaffneten Indigenen zu sehen. Versuche des Militärs, ihn zu befreien, waren gescheitert.

De TPNPB will die Unabhängigkeit von Indonesien. Die Region Papua in der westlichen Hälfte Neuguineas ist schon seit den 1960er Jahren Schauplatz separatistischer Aufstände. Die Provinz wurde 1969 in einer von den Vereinten Nationen unterstützten Abstimmung dem Inselstaat einverleibt. Seit Jahren kommt es immer wieder zu gewaltsamen Konflikten in der rohstoffreichen Region. Der Osten der nördlich von Australien liegenden Insel ist das Land Papua-Neuguinea.