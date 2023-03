PATTAYA: Die Touristenpolizei fahndet in der Stadt nach Ausländern, die illegal als Reiseleiter in Pattaya arbeiten. Die Beamten teilten mit, dass sie in den letzten drei Monaten in ganz Thailand über 5.531 illegale Reiseleiter festgenommen haben.

Mehrere Beamte der Touristenpolizei unter der Leitung von Pol. Maj. Gen. Pongsiam Meekanthong, stellvertretender Beauftragter der thailändischen Tourismusbehörde, wurden am Samstag (25. März 2023) in ganz Pattaya eingesetzt, um illegale Aktivitäten zu verhindern, wobei das Hauptaugenmerk auf Ausländern lag, die heimlich als Fremdenführer arbeiten.

Laut Gesetz ist es Ausländern nicht gestattet, in Thailand als Reiseleiter zu arbeiten, da der Beruf des Reiseleiters nur thailändischen Staatsbürgern vorbehalten ist.

Generalmajor Pongsiam erklärte gegenüber der Presse, dass es einen erheblichen Anstieg von Straftaten im Zusammenhang mit dem Tourismus gegeben hat, wie z.B. illegale Reiseleiter, illegale Reiseunternehmen und Reiseleiter, die ihre Kunden in und um Pattaya City im Stich gelassen haben. Dies hat die Königlich Thailändische Polizei dazu veranlasst, Strategien zu entwickeln, die u.a. eine verstärkte Überwachung und eine Beschleunigung der Festnahmeverfahren vorsehen, um diese Probleme anzugehen.

In den letzten drei Monaten wurden über 211 Fälle von illegalen Reiseleitern gemeldet. Dies führte zur Verhaftung von 5.531 Personen im ganzen Königreich, sagte Generalmajor Pongsiam. Die Operation am Samstag war ein weiterer Schritt in einer konzertierten Aktion der Touristenpolizei im ganzen Land, um mit diesen illegalen Aktivitäten aufzuräumen, fügte er hinzu.

Der Offizier versprach, diese Bemühungen fortzusetzen, um Ausländer daran zu hindern, illegal zu arbeiten und die thailändische Bevölkerung auszubeuten. Diejenigen, die hilfreiche Informationen über Personen haben, die als illegale Reiseleiter arbeiten, werden dringend gebeten, die Touristenpolizei unter der Nummer 1155 zu kontaktieren.

Es wird erwartet, dass die Razzien in den nächsten Wochen bis Songkran, dem thailändischen Neujahrsfest, fortgesetzt werden.