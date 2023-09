Hunderte Klimaaktivisten blockieren wieder Autobahn in Den Haag

Von: Redaktion (dpa) | 17.09.23

DEN HAAG: Seit über einer Woche bereits besetzen Klimaaktivisten Tag für Tag eine Autobahn in Den Haag. Die niederländische Polizei setzt Wasserwerfer ein und nimmt immer wieder Hunderte fest. Die Gruppe Extinction Rebellion aber will den Protest fortsetzen.

Hunderte Klimaaktivisten haben am Wochenende in Den Haag erneut eine Autobahn in der Nähe des niederländischen Parlaments- und Regierungsviertels blockiert. Die Polizei setzte am Samstag und Sonntag Wasserwerfer ein, um die Demonstranten von der Autobahn zu vertreiben.

Wie die Polizei mitteilte, wurden am Samstag 650 Menschen und am Sonntag 400 Menschen festgenommen. Mit Bussen wurden sie zu einem Fußballstadion gefahren, wo die meisten wieder3 auf freien Fuß gesetzt wurden. Am Samstag beschlagnahmten die Beamten auch Trommeln, mit denen die Demonstranten die Kommunikation der Polizei störten. Später erhielten die Demonstranten ihre Instrumente zurück.

Die Gruppe Extinction Rebellion (XR) hatte am Sonntag am neunten Tag in Folge zu der Autobahnblockade aufgerufen. Eigenen Angaben zufolge will Gruppe die A12 solange täglich blockieren, bis in den Niederlanden sämtliche staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas gestrichen werden.

Die Gruppe wirft der Regierung vor, ein Versprechen zum Abbau von Steuervergünstigungen und anderen Subventionsformen für die Luft- und Schifffahrt sowie die Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern und die Ölförderung nicht einzuhalten.