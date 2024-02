Hubschrauberabsturz in Norwegen

BERGEN: Vor der norwegischen Nordseeküste ist ein Hubschrauber mit sechs Insassen ins eiskalte Meer gestürzt. Eine der Personen starb in der Nacht zu Donnerstag im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die fünf weiteren Betroffenen erlitten unterschiedlich schwere Verletzungen, einer davon befand sich nach Angaben des Krankenhauses Haukeland in einem kritischen Zustand. Warum der Helikopter am Mittwochabend vor der Insel Sotra nahe Bergen verunglückte, blieb zunächst unklar.

Wie der norwegische Ölkonzern Equinor mitteilte, hatte sich der Hubschrauber im Auftrag des Unternehmens auf einem Trainingsflug befunden. Es handle sich um einen sehr tragischen Vorfall, erklärte Equinor-Chef Anders Opedal. «Heute ist ein harter Tag für viele.»

Die sechs Insassen waren nach Angaben der Rettungskräfte am Mittwochabend nach und nach aus dem Wasser gezogen und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Einsatzkräfte suchten am Donnerstag weiter nach Wrackteilen des Hubschraubers.