Hua Hins populärstes Charity Dinner ist zurück

Von: Björn Jahner | 26.02.19

HUA HIN: Lange haben Residenten im königlichen Seebad dem Termin für das nächste Multi Cultural Community (M.C.C.) Charity Dinner entgegengefiebert.

Nun ist es endlich wieder soweit. Am Donnerstag, 7. März, 18 bis 22 Uhr, lädt Organisationstalent Lizzy Ginsel-Michel wieder zur populärsten Charity-Veranstaltung für ausländische Residenten in Hua Hin ein.

Das Warten hat sich definitiv gelohnt: Im stilvollen Ambiente des Avani Hua Hin Resort & Villas, 1499 Petchkasem Road, Cha-am, treffen sich Hua-Hin-Residenten aus der ganzen Welt, um im Rahmen dieser bisher einzigartigen multikulturellen Gemeinschaft neue Freundschaften zu schließen und bestehende zu pflegen, gemeinsam zu speisen und zu trinken sowie auf der Tanzfläche ausgelassen für einen guten Zweck zu feiern. Mit dem Gewinn aus der Veranstaltung wird die Ausbildung von thailändischen Kindern aus sozialschwachen Familien finanziell unterstützt. Denn Kinder sind die Zukunft eines jeden Landes.

Gutes tun macht Spaß und war noch nie so einfach!

Mit dem Kauf einer Eintrittskarte (1.800 Baht/Person) für das M.C.C. Charity Dinner unterstützt jeder einzelne Gast das Bildungsprojekt und signalisiert damit auch, der thailändischen Gesellschaft etwas zurückgeben zu wollen als Dank dafür, dass er in diesem wunderschönen Land leben darf.

Das soziale Engagement wird mit einem unvergesslichen Abend voller Höhepunkte belohnt: Freuen Sie sich auf interessante und prominente Gäste sowie ein internationales Fünf-Sterne-Buffet. Auch Bier, Weiß- und Rotwein sowie alkoholfreie Getränke sind im Ticketpreis inklusive, so macht soziales Engagement doch wirklich Spaß!

DER FARANG & Sunshine International feiern mit!

Neben dem bekannten Thailand-Magazin und -Newsportal DER FARANG sowie der Altersresidenz Sunshine International Hua Hin, freut sich Lizzy zwei ganz besondere VIP-Gäste begrüßen zu dürfen:

CEO von Minor International als Ehrengast

Ehrengast William Ellwood Heinecke, Präsident & Geschäftsführer von Minor International.

Das Ehepaar Kathleen und William Heinecke wird die Gäste persönlich begrüßen und das M.C.C. Charity Dinner offiziell eröffnen. William Heinecke, weltbekannter Selfmade-Milliardär und einer der angesehensten Geschäftsmänner in Thailand, zeichnet als CEO von Minor International in 62 Ländern der Welt für namhafte internationale Marken in den drei Kernbereichen Hospitality, Restaurants und Lifestyle verantwortlich, die unter den Tochterunternehmen Minor Hotels, Minor Food und Minor Lifestyle betrieben werden.

Zum Portfolio des Heinecke-Imperiums zählen bekannte Namen wie Anantara Hotels, Resorts & Spas, Avani Hotels & Resorts und Marriott Hotels, Swensen's, Sizzler, The Pizza Company, The Coffee Club und Espirit, um nur einige zu nennen. Pattaya-Residenten kennen mit großer Sicherheit die Royal Garden Plaza an der Beach Road, sie ist eines der ersten Projekte des bekannten Selfmade-Milliardärs.

Das Ehepaar Heinecke freut sich sehr, als Ehrengäste am M.C.C. Charity Dinner teilzunehmen, um sozialschwachen thailändischen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Kathleen Heinecke wird die Gäste durch den Abend begleiten und steht ihnen gerne für ein Gespräch zur Verfügung.

Vorverkauf hat begonnen: Sichern Sie sich heute noch Ihr Ticket!

Tickets für das M.C.C. Charity Dinner kosten nur für 1.800 Baht pro Person und können auf der Webseite von Sunshine International Retirement Residences bestellt werden.