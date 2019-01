Von: Redaktion DER FARANG | 21.01.19

PATTAYA: Ein holländischer Tourist behauptet, zwei Polizisten hätten bei einer Kontrolle Drogen in seine Tasche gelegt, ihn festgenommen und dann 100.000 Baht gefordert.

Der 48-Jährige erzählte Reportern, er sei nachts unterwegs gewesen und wollte sich am frühen Morgen von einem Motorradtaxifahrer zu seinem Hotel bringen lassen. Zwei Polizisten in Zivil hätten das Motorrad vor einem Geschäft gestoppt und seine Tasche durchsucht. Sie fanden eine kleine Tüte mit weißem Pulver. Der Ausländer wurde mit auf die Polizeiwache genommen, seine Tasche und sein Handy beschlagnahmt. In einem Zimmer auf der Polizeiwache sollen die Beamten den Urlauber geschlagen haben. Der Holländer leugnete immer wieder, keine Drogen zu besitzen. Eine Urinprobe verlief negativ auf Drogenkonsum. Später soll ein Franzose, der offenbar für die Polizei arbeitet, von ihm 100.000 Baht verlangt haben, dann würden die Anklagepunkte fallengelassen. Der Franzose begleitete den Holländer zu dessen Hotel. Der Tourist übergab 40.000 Baht und kehrte auf die Polizeistation zurück, um sein Handy abzuholen. Die Polizisten sollen auch seine ATM-Karte konfisziert haben. Nach Angaben von „Ruk Siam News“ untersucht ein leitender Beamter der Polizei den Fall.