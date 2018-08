Der Bergungstrupp bereitet sich auf seinen Einsatz vor. Foto: The Thaiger

PHUKET: Nach wochenlangen Vorbereitungen hat die Bergung des Unglücksschiffes „Phoenix“ begonnen.

Das Tourboot war am 6. Juli bei rauer See mit 89 Touristen vor der Koh Hei untergegangen. Damals starben 47 Chinesen. Das Schiff liegt 1,5 Seemeilen vor der Insel Hei auf dem Meeresgrund in einer Tiefe von 45 Metern.

Laut dem Generaldirektor der Marinebehörde, Jirut Wisanjit, verzögern starker Wind und hohe Wellen die Bergungsoperation. Es sei dem Bergungsteam aber inzwischen gelungen, mehrere Leinen am Rumpf der versunkenen „Phoenix“ zu befestigen. Nach der Bergung wird das Unglücksschiff nach Phuket gebracht.