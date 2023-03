PHUKET: Fünf hochrangige Beamte der Polizeistation Patong auf Phuket wurden auf inaktive Posten strafversetzt, nachdem bei einer Razzia in einer Bar im Bezirk Kathu zwei Frauen verhaftet wurden, weil sie Mädchen für Sexarbeit vermittelt hatten, und sechs Mädchen gerettet wurden.

Die fünf Beamten, darunter der Polizeipräsident, wurden in die Einsatzzentrale der Provinzpolizei Phuket versetzt. Die Anordnung, die am Donnerstag (16. März 2023) von Polizeigeneral Sermphan Sirikhong, dem Chef der Polizei von Phuket, unterzeichnet wurde, trat sofort in Kraft.

In der Anordnung werden Oberstleutnant Sujin Nilbodee, Polizeipräsident von Patong, Oberstleutnant Somporn Surin, stellvertretender Polizeipräsident für Verbrechensbekämpfung, Oberstleutnant Naruebodin Pangleesen, stellvertretender Polizeipräsident für Ermittlungen, Oberstleutnant Suthiwat Liangbunchinda, Leiter der Verbrechensbekämpfung, und Oberstleutnant Suchart Chumpoosaeng, Leiter der Ermittlungen, genannt.

Am Mittwochabend (15. März 2023) führte eine Task Force des Department of Provincial Administration (DOPA) unter Leitung lokaler Beamter eine Razzia in der Velvet Bar in der Soi Sea Dragon der Bangla Walking Street im Tambon Patong durch. Sie erhielten einen Hinweis von der Operation Underground Railroad, einer internationalen Organisation zur Bekämpfung des Menschenhandels, dass die Bar angeblich Mädchen unter 18 Jahren für sexuelle Dienstleistungen für ausländische Kunden vermittelt hatte.

Die Beamten wurden in zwei Teams aufgeteilt. Das erste Team verhaftete zwei Frauen – die Barverwalterin und die Mädchenvermittlerin – unter dem Vorwurf, Mädchen in den Sexhandel zu vermitteln und die Bar ohne Genehmigung zu betreiben.

Das zweite Team rettete sechs Mädchen unter 18 Jahren in einem nahegelegenen Hotel. Sie wurden als Opfer des Menschenhandels behandelt. Das jüngste von ihnen war 15 Jahre alt, wie das Strafverfolgungszentrum der DOPA mitteilte.

Narong Thipsiri, Generalinspekteur des Ministeriums und Direktor des Strafverfolgungszentrums, der die Task Force leitete, sagte, dass der Menschenhandel, der auf der nationalen Agenda steht, die Wirtschaft und den Ruf des Landes beeinträchtigt habe.

Das Ministerium hat kontinuierlich Razzien gegen den Menschenhandel eingeleitet, um im nächsten US-Bericht über den Menschenhandel (TIP) von der Beobachtungsliste der Stufe 2 auf Stufe 1 aufzusteigen, so Generalinspektor Narong.