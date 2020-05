PHUKET: Der Massenexodus von Menschen, die Phuket verlassen, hat die Befürchtung aufkommen lassen, dass die Covid-19-Infektionen wieder zunehmen.

Denn am Sonntag wurden vier neue Fälle auf der Insel bestätigt. Das hat die Regierung dazu veranlasst, die Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung zu verstärken, um Menschen, die aus der Inselprovinz nach Hause zurückkehren, zu überprüfen.

Chatchai Promlert, Staatssekretär im Innenministerium, hat alle Provinzgouverneure und den Gouverneur von Bangkok angewiesen, Rückkehrer aus Phuket vorsorglich unter Quarantäne zu stellen. In einem ähnlichen Schritt sandte Suwannachai Wattanayingcharoenchai, Generaldirektor der Abteilung für Seuchenkontrolle des Gesundheitsministeriums, Schreiben an alle Provinzgouverneure, um nach Phuket-Rückkehrern Ausschau zu halten und geeignete Maßnahmen zur Seuchenkontrolle zu ergreifen. Laut Dr. Suwannachai haben sich mehr als 30.000 Menschen für eine Rückkehr in ihre Heimatprovinz angemeldet.