Güterzug in Indien fährt mehr als 70 Kilometer ohne Lokführer

Von: Redaktion (dpa) | 26.02.24

NEU-DELHI: In Indien hat sich ein Güterzug ohne Lokführer in Bewegung gesetzt und ist erst nach mehr als 70 Kilometern gestoppt worden. Der Fahrer und sein Assistent hätten den Zug am Sonntagmorgen an einem Bahnhof mit Gefälle in Norden des Landes verlassen - dann sei er aus noch unbekannten Gründen losgerollt, berichteten örtliche Medien wie die «Hindustan Times» und die örtliche Nachrichtenagentur PTI unter Berufung auf die Behörden. Verletzt wurde demnach niemand.

Bahnmitarbeiter hätten die gesamte Strecke zwischen Jammu und Punjab während 1,5 Stunden dauernden Fahrt freigeräumt und Übergänge geschlossen, hieß es. Eine Steigung und Sandsäcke haben schließlich geholfen, die Bahn abzubremsen. Der Zug mit seinen 53 Waggons sei nicht entgleist. Videos des schnell fahrenden Zuges gingen auf den sozialen Netzwerken viral.