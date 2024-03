Großbritannien und Australien wollen militärisch enger kooperieren

CANBERRA: Großbritannien und Australien wollen in Verteidigungsfragen enger kooperieren. Streitkräfte sollen unter anderem einfacher gemeinsam im Gebiet des jeweils anderen Landes agieren können, wie die Regierungen am Donnerstag mitteilten. Ähnlich sei es bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten in Großbritannien geregelt. Die Vereinbarung mit Australien soll auch bei einem mit den USA geplanten U-Bootprojekt helfen.

«Wir stellen uns gemeinsam den Herausforderungen einer gefährlicheren Welt», teilte der britische Verteidigungsminister Grant Shapps zur Unterzeichnung des neuen Verteidigungs- und Sicherheitsabkommens in der australischen Hauptstadt Canberra mit. Ähnlich äußerte sich Australiens Vizeregierungschef Richard Marles, dessen Land neben anderen Staaten die Militärschläge der Briten und US-Amerikaner gegen Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen unterstützt hatte.

Die USA, Großbritannien und Australien hatten 2021 ein Sicherheitsbündnis namens Aukus ins Leben gerufen. Der Name ergibt sich aus den englischen Abkürzungen der Länder. Dabei sollen U-Boot-Einheiten der USA und Großbritanniens im Rotationsverfahren in Australien stationiert werden. Langfristig wollen sie ein neues U-Boot-Modell entwickeln und herstellen.