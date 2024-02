Großbrand in Spaßbad ausgebrochen

Von: Redaktion DER FARANG | 13.02.24

Brandausbruch in einem Vergnügungspark in Göteborg. Foto: epa/Björn Larsson Rosvall/tt Sweden Out

GÖTEBORG: Dunkle Rauchschwaden ziehen über Göteborg: In einem neuen Wasserpark ist ein Großbrand ausgebrochen - noch bevor die ersten Gäste die Wasserrutschen ausprobieren konnten.

In einem neuen, noch nicht eröffneten Wasserpark im schwedischen Göteborg ist am Montagvormittag ein Großbrand ausgebrochen. Das bestätigte ein Sprecher des Freizeitparks Liseberg, zu dem das Spaßbad gehört, der Nachrichtenagentur TT. Demnach stehe das gesamte Gebäude in Flammen. Nach Angaben der Polizei wurden zwölf Menschen leicht verletzt. Die Brandursache des sich noch im Bau befindenden Wasserparks «Oceana» war zunächst nicht bekannt. Der Einsatzleiter des Rettungsdienstes sagte dem Fernsehsender SVT gegenüber, der Brand habe in einer Wasserrutsche begonnen und sei auch am Nachmittag noch nicht gelöscht gewesen.

Auf Aufnahmen von SVT am Vormittag war zu sehen, wie sich dunkler, dichter Rauch über der Stadt ausbreitete. Der Einsatzleiter forderte die Einwohner in der Umgebung dazu auf, in den Häusern zu bleiben, Türen und Fenster zu schließen und Lüftungen auszuschalten. Die Gebäude in direkter Umgebung des Wasserparks, darunter ein Hotel, wurden der Polizei zufolge evakuiert.

Nach Angaben des Göteborger Vergnügungsparks waren keine Gäste im Spaßbad, als der Brand ausbrach. Der Wasserpark «Oceana» sollte im Sommer eröffnet werden. Er soll Teil von Liseberg werden, dem größten Freizeitpark Skandinaviens. Eine Sprecherin des zuständigen Bauunternehmens NCC sagte, dass die Bauarbeiten im Wasserpark fast abgeschlossen waren. Die Schlussbesichtigung war demnach für April geplant. Kürzlich habe man die Becken mit Wasser befüllt, teilte die Sprecherin mit.