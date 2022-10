HUA HIN: In Prachuap Khiri Khan hat die Greifvogel-Saison begonnen, die auch in dieses Jahr wieder Ornithologen aus dem ganzen Land anziehen wird. Noch bis Ende November können Interessierte die wandernden Greifvögel am Beobachtungspunkt auf dem Gipfel des Khao Pho in Bang Saphan Noi beobachten.

In den nächsten drei Monaten werden Adler und Falken aus China, Russland, Indien, dem sibirischen Gebirge und dem Himalaya aus kälteren Klimazonen in die Wälder und Palmenplantagen rund um den Unterbezirk Khao Chai Rat ziehen. Bei ihrer Ankunft in Thailand passieren die Vögel das Phetchabun-Gebirge im Nordosten, bevor sie nach Süden zum Berg Dong Phaya Yen ziehen.

Foto: TAT Prachuap Khiri Khan

Sie durchqueren Zentralthailand und fliegen dann nach Süden in Richtung Samut Sakhon, Samut Songkhram und Phetchaburi, bevor sie über Prachuap Khiri Khan nach Chumphon und schließlich nach Malaysia fliegen. Es wird erwartet, dass bis zu 1,6 Millionen Greifvögel in das Gebiet ziehen werden, darunter Kaiseradler, Steppenadler, Schelladler, Rohrweihe, Shikras und Wanderfalken.

Foto: TAT Prachuap Khiri Khan

Laut Komkrit Charoenpattanasombat, Vizegouverneur der Provinz Prachuap Khiri Khan, ist Khao Pho in Bang Saphan Noi ein echtes Verkaufsargument für den Naturtourismus in der Region. Er lädt sowohl Thais als auch Ausländer zur Greifvögel-Beobachtung ein.

Foto: TAT Prachuap Khiri Khan

Bei einem Besuch auf dem Gipfel des Berges (Karte) sollten die Besucher die Vögel mit bloßem Auge beobachten können, aber es werden auch Ferngläser für die Beobachtung aus der Ferne zur Verfügung stehen, teilte Vizegouverneur Komkrit der Presse mit.