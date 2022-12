Von: Björn Jahner | 14.12.22

Foto: The Nation

PHUKET: Grab startet in der Inselprovinz Phuket im Süden des Landes einen Tuk-Tuk-Service, nachdem das Department of Land Transport dem Fahrdienstvermittler im September eine Ride-Hailing-Lizenz erteilt hat. Der „GrabTukTuk“-Service in Phuket soll die Rückkehr der internationalen Touristen begrüßen und die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort unterstützen, teilte das Unternehmen der Presse mit.

Grab geht davon aus, dass der neue Dienst bis Anfang 2023 von 100 Tuk-Tuk-Fahrern angeboten wird und bezeichnet den Start in Phuket als Teil der kontinuierlichen Expansion seiner Mobilitätsdienste.

Worachat Luxkanalode, Country Head von Grab Thailand, sagte: „Wir haben durchweg positive Signale von der Erholung der Tourismusindustrie gesehen. Seit Beginn dieses Jahres hat Thailand bisher mehr als 10 Millionen internationale Reisende empfangen. Ride-Hailing-Anwendungen sind eine der bevorzugten Reiseoptionen für ausländische Touristen, da sie Komfort und Sicherheitsstandards bieten. Der Mobilitätsdienst von Grab kann nicht nur den Tourismussektor in Phuket unterstützen, sondern auch die Gesamtwirtschaft der Provinz durch Einkommensmöglichkeiten für die lokalen Gemeinden.“

„Als führende Plattform ist Grab bestrebt, die Messlatte für Ride-Hailing-Dienste in Phuket in Bezug auf Servicequalität, angemessene Preise und Sicherheit höher zu legen. Wir unterstützen die Einheimischen dabei, ihre eigenen Fahrzeuge zu nutzen, um Transportdienste anzubieten und so ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. Außerdem haben wir diejenigen, die öffentliche Transportdienste anbieten, wie z.B. Tuk-Tuk-Fahrer, ermutigt, die Grab-Applikation als weiteren Kanal zu nutzen, um Fahrgäste zu erreichen und ihre Einkommensmöglichkeiten zu erhöhen“, fügte Khun Worachat hinzu.

Darüber arbeitet Grab Thailand eng mit Regierungsbehörden und Partnern zusammen. Gemeinsam soll eine effiziente Vorbereitung gewährleistet und das Vertrauen der Touristen in die Grab-Fahrer und Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel in Phuket gestärkt werden.

Diese Bemühungen spiegeln das Ziel wider, die Servicestandards anzuheben, um günstige Transportoptionen und Reiseerfahrungen für internationale Touristen zu schaffen, als Reaktion auf die Wiedereröffnungspolitik des Landes und Phukets Maßnahmen zur Begrüßung von Reisenden und zur Förderung des wirtschaftlichen Aufschwungs, so Khun Worachat.