Von: Redaktion DER FARANG | 06.08.20

Am Mittwoch gingen etwa 100 Grab-Boten in Streik. Foto: Grab Fast Tha/Facebook

PATTAYA: Etwa 100 Motorradfahrer des Lebensmittellieferdienstes Grab streikten am Mittwoch für einen höheren Verdienst.

Sie versammelten sich hinter dem Big-C-Supercenter in Südpattaya. Laut dem 30 Jahre alten Fahrer Narongsak Suksa-nguan hatte Grab sein Zahlungssystem im vergangenen November so geändert, dass der Verdienst jedes Fahrers von mehr als 1.000 Baht am Tag auf durchschnittlich nur 300 bis 400 Baht pro Tag sank. Das, so sind sich die Grabfahrer einig, reiche nicht aus, zumal sie für Kraftstoff und Wartung des Motorrades aufkommen müssten. Die Fahrer waren am Mittwoch übereingekommen, keine Bestellungen mehr anzunehmen und eine Petition an den Dienstleister zu schicken.