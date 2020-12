Gesundheitsminister in häuslicher Quarantäne

BANGKOK: Der Gouverneur von Samut Sakhon, Veerasak Vijitsaengsri, hat sich mit dem Covid-19-Virus infiziert und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul, der an einem Treffen mit dem Gouverneur teilgenommen hatte, hat sich in häusliche Quarantäne begeben und wurde auf das Virus getestet. Der erste Test verlief negativ.

Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Montagmorgen 144 neue Covid-19-Patienten, darunter sind 115 inländische Fälle. Mit dem Ausbruch in Samut Sakhon in Verbindung stehen jeweils zwei in Pathum Thani, Nonthaburi und Nakhon Nayok, 17 in Nakhon Pathom, fünf in Samut Prakan, zehn in Bangkok und jeweils ein Fall in Ratchaburi, Samut Sakhon und Sukhothai. Mit dem Infektionsherd in einer illegalen Spielhölle in Rayong stehen 21 neue Fälle in Verbindung, davon einer in Chonburi und einer in Chiang Mai. 49 Infektionen werden von der Gesundheitsbehörde untersucht, um die Quelle ausfindig zu machen: sieben in Bangkok, fünf in Chonburi, jeweils einer in Nakhon Pathom und Nonthaburi und 35 in Rayong.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Thailand stieg auf 6.285 (1.450 in staatlicher Quarantäne und 1.370 aus der aktiven Fallfindung), 2.045 sind im Krankenhaus und 4.180 haben sich erholt und wurden entlassen, während 60 gestorben sind.