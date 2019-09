Gesuchter Amerikaner hielt sich jahrelang versteckt

HUA HIN: Die Immigration hat in Zusammenarbeit mit dem Heimschutzministerium der USA einen seit langem gesuchten Amerikaner festgenommen, der sich in Hua Hin versteckt hielt.

Der 48-Jährige soll im September 2014 nach Thailand gekommen sein und das Land nicht wieder verlassen haben. Er wurde im Bundesstaat Virginia wegen des Handels mit Waffen und Marihuana gesucht. Nach Angaben des Nachrichtenportals „Naew Na“ kommen auf das Konto des Festgenommenen in den USA mehrere Straftaten: Androhung von Sprengstoff, Diebstahl, Einbruch, Drogen- und Waffenverletzungen in den Bundesstaaten Virginia und North Carolina.

„Daily News“ berichtet von zwei weiteren Verhaftungen durch die Immigration: Ebenfalls in Hua Hin wurden zwei Männer nach einem Betrug festgesetzt, bei dem sich einer der Täter auf Facebook als Bankangestellter ausgab, um an Kontodaten von 12 Opfern zu gelangen. Der 29-Jährige hatte zwischen Juni und August dieses Jahres mehr als 300.000 Baht erbeutet. Sein 24-jähriger Komplize erhielt jedes Mal 1.000 Baht, um gestohlenes Geld aus den Geldautomaten zu holen. In Chiang Saen in Nordthailand wurden zwei 21 und 24 Jahre alte Männer festgenommen wegen des grenzüberschreitenden Handels mit den Drogen Methamphetamin und Ketamin. Sie waren auch in den versuchten Mord an einem Kamnan und seinem dreijährigen Kind sowie in den Tod seiner Frau und eines fünfjährigen Kindes verwickelt. Das Paar war nach Laos geflohen und wurde bei seiner Rückkehr nach Thailand verhaftet.