Von: Björn Jahner | 02.03.23

PATTAYA: Das thailändische Nachrichtenportal Daily News und viele andere thailändische Medien berichteten, dass man in Thailand einen Löwen als Haustier halten darf, vorausgesetzt, man hat die erforderlichen Papiere und meldet es den Behörden rechtzeitig.

Zuvor waren ein hochrangiger Polizist aus Pattaya, Tierärzte und Beamte weiterer Behörden auf einen Ausländer aufmerksam geworden, der in einer Wohnsiedlung in Nong Prue einen Löwen hielt.

Die Nachbarn befürchteten, dass ihre Kinder bald von dem Löwen – der eigentlich noch ein Jungtier ist – angegriffen und gefressen werden könnten, der in dem Haus gehalten wird.

Daily News verwies auf eine lange Liste von Vorschriften des Umweltministeriums, die im vergangenen Jahr erlassen wurden und die den Besitz von Löwen unter verschiedenen Bedingungen erlauben.

Wer bereits einen Löwen besitzt, hatte von Dezember letzten Jahres bis März 2023 Zeit, dies den Behörden zu melden.

Wenn es sich um einen neuen Löwen handelte, konnten Sie den Besitz sofort nach Inkrafttreten der neuen Vorschriften melden.

Das Gesetz, dass man in Thailand tatsächlich einen Löwen als Haustier halten kann, sorgte in den Kommentarspalten sozialer Netzwerke für unzählige „555s“ (hahaha‘s) amüsierter Netizen.

Böse Zungen hingegen brachten die Frage auf, ob die Löwen-Haltung sicher sei als die von Pitbulls und spielten damit auf mehrere Angriffe der Kampfhunde auf Menschen an, die in den vergangenen Monaten in Thailand für Schlagzeilen sorgten.