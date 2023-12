SUCRE: Das Verfassungsgericht in Bolivien hat dem ehemaligen Präsidenten Evo Morales die Teilnahme an der Präsidentenwahl 2025 untersagt. Morales bezeichnete die Entscheidung als «politisch» und als ein Beweis der «Komplizenschaft einiger Richter mit dem schwarzen Plan» der Regierung des Präsidenten Luis Arce, wie er auf der Plattform X, ehemals Twitter, am Samstag sagte. Er hatte erst im September mitgeteilt, bei der nächsten Wahl erneut um das Amt kandidieren zu wollen.

In dem 82-seitigen Urteil, auf das sich örtliche Medien berufen, heißt es: «Die Einschränkung der Möglichkeit einer unbefristeten Wiederwahl ist eine geeignete Maßnahme, um sicherzustellen, dass eine Person nicht an der Macht bleibt.» Damit hob das Gericht eine vorherige Entscheidung aus dem Jahr 2017 auf, die die Wiederwahl als «Menschenrecht» bezeichnet hatte.

Morales war 2006 der erste indigene Präsident des südamerikanischen Landes geworden. Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts, die Begrenzung der Amtszeiten für ungültig zu erklären, trat er im Oktober 2019 um eine vierte Wiederwahl an. Der frühere Kokabauern-Anführer erklärte sich zum Sieger der Präsidentenwahl, die Opposition warf ihm Betrug vor. Es kam zu Unruhen, unter dem Druck des Militärs trat Morales zurück und verbrachte ein Jahr im Exil in Mexiko und Argentinien. Seine Anhänger sprachen von einem Putsch.

Die Konservative Jeanine Áñez wurde Übergangspräsidentin, eine Neuwahl im Oktober 2020 gewann Luis Arce von Morales' sozialistischer MAS-Partei. Áñez wurde im Jahr 2022 wegen Pflichtverletzung und Verfassungsverstößen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Menschenrechtler äußerten Sorge über die Unabhängigkeit der bolivianischen Justiz.

Morales und Arce, sein früherer Wirtschaftsminister, haben sich inzwischen überworfen. Die Regierung wolle ihn eliminieren sagte der Ex-Staatschef im September vor der Bekanntgabe seiner Kandidatur.