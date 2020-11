Morales-Vertrauter Luis Arce tritt Präsidentenamt an

Der Bolivianische Präsident Luis Arce (R) und Vizepräsident David Choquehuanca (C) spazieren nach der Investiturzeremonie in La Paz. Foto: epa/Martin Alipaz

LA PAZ: Luis Arce, ein enger Vertrauter des 2019 zurückgetretenen Staatschefs Evo Morales, ist als neuer Präsident Boliviens vereidigt worden. In einer Ehrensitzung im Parlament in La Paz mit rund einem Dutzend internationaler Gäste nahm Vizepräsident David Choquehuanca dem früheren Wirtschaftsminister am Sonntag den Eid ab. Auf der Gästeliste standen unter anderem der spanische König Felipe, Argentiniens Präsident Alberto Fernández und Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif.

Arce hat sich vorgenommen, als Präsident vor allem die gesellschaftliche Spaltung und die Wirtschaftskrise in dem Andenstaat zu überwinden. Die Zeitung «El Deber» hob hervor, dass er den Eid mit der rechten Hand am Herzen und nicht mit der gereckten Faust ablegte, wie es Mitglieder der linken MAS-Partei von Ex-Präsident Morales für gewöhnlich tun.

«Wir beginnen eine neue Etappe in unserer Geschichte, ohne Diskriminierung. Wir werden versuchen, unser Land wieder aufzubauen, um in Frieden zu leben», zitierte die Zeitung «Página Siete» Arce. Demnach sagte er auch, dass es im Oktober 2019 «Unkenntnis» über den Gewinner der wegen Betrugs annullierten Wahlen gegeben habe.

Morales musste damals auf Druck des Militärs zurücktreten. Ihm wurde Wahlbetrug vorgeworfen, auch wenn manche Studien inzwischen zu anderen Ergebnissen kommen. Morales setzte sich ins Ausland ab - eine Interimsregierung übernahm. Seine Anhänger und Verbündeten in der Region sprechen von einem Putsch. Bolivien war seitdem nicht mehr zur Ruhe gekommen. Die neu angesetzten und mehrmals verschobenen Wahlen im Oktober 2020 gewann Arce mit 55,1 Prozent der Stimmen.

Morales wollte am Montag aus dem Exil in Argentinien nach Bolivien zurückkehren.