PATTAYA: Wie auch in anderen Touristengebieten des Landes spitzen sich auch in Pattaya die Auseinandersetzungen zwischen regulären Motorradtaxifahrern („Win“) und den Fahrern der app-basierten Fahrdienstleistern wie Grab und Bolt zu, die sich bittere Kämpfe um Reviere und Kunden liefern, nicht selten unter der Anwendung von Gewalt.

In Naklua soll nun ein Schild für Ordnung sorgen. An einem Taxistand an der Naklua Road, wo es in der Vergangenheit bereits mehrere Male zu Auseinandersetzungen zwischen den rivalisierenden Taxifahrern gekommen war, wurde zwischenzeitlich ein großes Schild aufgestellt, dass die Fahrer von Grab und Bold darauf hinweist, dass sie im Umkreis von hundert Metern um den Motorradtaxistand keine Fahrgäste mitnehmen dürfen.

Nach Aussage der Beamten der Stadt Pattaya beruht das Schild nicht auf gesetzliche Vorschriften, sondern stellt ein Gentlemen’s Agreement dar, eine nur moralische, aber nicht rechtlich verbindliche Vereinbarung zwischen den rivalisierenden Unternehmen.

Darüber hinaus sollten die Kunden weder bestraft noch in die Streitigkeiten zwischen den Fahrern hineingezogen werden, da dies den Tourismus schaden würde, betonten die Beamten der Stadt und fügten hinzu, dass letztendlich jeder Kunde selbst entscheiden kann, welchen Anbieter er nutzen möchte.

Während sich Grab nach Aussage der Stadt größtenteils an die geltenden Regeln und Vorschriften halten würde, habe sich Bolt bereit erklärt, bis November alle Regeln zu erfüllen. Die Vorschriften sehen vor, dass alle Fahrer einen Führerschein, ein Nummernschild, eine Versicherung und eine Zulassung besitzen müssen, bei der Stadt registriert sind, eine Überprüfung des Vorstrafenregisters bestehen und die städtischen Steuern und Gebühren entrichten.

Außerdem sollen die Fahrer Berufskleidung des jeweiligen Anbieters tragen und eindeutige Ausweise mit allen gesetzlichen Angaben bei sich führen, wie auch in anderen Branchen üblich.