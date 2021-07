Geburtstag des Königs

Von: Redaktion DER FARANG | 28.07.21

THAILAND: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (Rama X.), einziger Sohn des verstorbenen Monarchen Bhumibol Adulyadej und von Königinmutter Sirikit Kiti­yakara, feiert am Mittwoch, 28. Juli seinen 69. Geburtstag. DER FARANG wünscht Seiner Majestät alles Gute zum Geburtstag und ein langes Leben.

Seine Majestät erblickte am 28. Juli 1952 in der Ambara-Villa des Königlichen Dusit-Palastes in Bangkok das Licht der Welt und kann heute auf eine lange und erfolgreiche militärische Karriere zurückblicken.

Militär prägt Karriere des Königs

Seine Grundschulzeit verbrachte der Prinz in der Schule des Chitralada-Palasts in Bangkok, seine weiterführende Schulzeit in renommierten Privatschulen in England und Australien. Zwei Jahre lang (1960 bis 1961) lebte er zusammen mit seinen Eltern und Schwestern in der Schweiz am Genfer See, bevor er ab 1970 das australische Royal Military College Duntroon besuchte. 1976 schloss er sein Studium in Militärstudien an der University of New South Wales mit dem Bachelor-Titel ab und wurde anschließend Offizier der Königlich Thailändischen Armee. Er diente als Stabsoffizier des Heeresnachrichtendienstes und besuchte 1977 die Generalstabsschule. Hinzukamen militärische Trainings bei den US-amerikanischen, britischen und australischen Streitkräften. 1987 schloss der Prinz sein Jura-Studium an der Sukhothai Thammathirat Open University in Nonthaburi mit dem Bachelor-Abschluss ab und verbrachte ab 1990 weitere Studienjahre am Royal College of Defense Studies in Großbritannien und in Nordirland.

Am 28. Dezember 1972 verlieh ihm sein Vater – König Bhumibol Adulyadej – den Titel „Somdech Phra Borama Orasadhiraj Chao Fah Maha Vajiralongkorn Sayam Makutrajakuman“, womit er offiziell zum Kronprinzen (1972 bis 2016) und zum Thronerben erklärt wurde.

Leidenschaft für die Fliegerei

1980 absolvierte der Kronprinz weitere militärische Ausbildungskurse bei der US Navy. Aufgrund seines großen Interesses an der Fliegerei ließ er sich ab 1982 zum Hubschrauber- sowie Kampf- und Jagdpiloten auf der F-5E ausbilden. Er kommandierte seinen eigenen Schwarm aus drei Flugzeugen und ließ sich später zum Fliegen weiterer Flugzeugtypen ausbilden, darunter der Kampfjet F-16 und die Boeing 737-400. Es schloss sich außerdem eine Handfeuerwaffen-Ausbildung an.

Als Erster der Thronfolge bat der Kronprinz nach dem Tod seines Vaters König Bhumibol Adulyadej am 13. Oktober 2016 zunächst um „Zeit zum Trauern“. 50 Tage nach dem Tod seines Vaters wurde S.M. am 1. Dezember 2016 zum neuen König von Thailand ausgerufen und wurde dadurch auch Feldmarschall (Chom Phon) des Heeres, Admiral der Flotte (Chom Phon Ruea) der Marine und Marshall (Chom Phon Akat) in der Luftwaffe. Die Thronbesteigung wurde offiziell auf den 13. Oktober 2016 zurückdatiert. Die offizielle Krönungszeremonie erfolgte vom 4. bis 6. Mai 2019 in Bangkok.