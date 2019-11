Von: Björn Jahner | 06.11.19

THAILAND: „Roi Dieo Thieo Thua Thai“ beziehungsweise „Thailand mit 100 Baht besuchen“ lautet der Name der neuesten Tourismuskampagne der Regierung, um den einheimischen Tourismus anzukurbeln.



Sie soll 40.000 Thailänderinnen und Thailändern ermöglichen, für nur 100 Baht touristische Produkte und Dienstleistungen einschließlich Hotels, Resorts, Fluggesellschaften, Spa und Vergnügungsparks zu nutzen. Nach Aussage von Tourismus- und Sportminis­ter Phiphat Ratchakitprakarn hat die Regierung für das Programm ein Budget in Höhe von 63,5 Millionen Baht bereitgestellt. Die Kampagne soll noch im November auf der Website der Tourism Authority of Thailand (Amazing Thailand) lanciert werden. Die Registrierung ist an nur vier Tagen im November und Dezember möglich. Der erste Termin wird voraussichtlich in Kürze bekannt gegeben. Die Teilnahme ist pro Tag auf 10.000 Personen limitiert. Mit der Kampagne sollen die Menschen ermutigt werden, bis zum Jahresende auf Reisen mehr Geld auszugeben.