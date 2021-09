FÃ¼nf Provinzen Thailands Ã¶ffnen sich am 1. Oktober

BANGKOK: Das Ministerium für Tourismus und Sport wird die Phase 2 der Wiedereröffnung ausgewählter touristischer Gebiete in fünf Provinzen für ausländische Besucher ab dem 1. Oktober fortsetzen, bestätigte Tourismus- und Sportminister Pipat Ratchakitprakarn am Freitag der Presse.

Thailand hat die Wiedereröffnung von Touristengebiete in Pandemie-Zeiten im Rahmen des „Phuket Sandbox“-Modells seit dem 1. Juli in Phuket getestet, gefolgt vom „Samui Plus“- Modell im Rahmen des „7+7 Phuket Extension“-Modells am 15. Juli, das eine Erweiterung des „Sandbox“-Modells darstellt. Vollständig gegen Covid-19 geimpfte „Sandbox“-Touristen wird im Rahmen des „7+7 Extension“-Modells nach einem siebentägigen Phuket-Aufenthalt und der Durchführung eines Covid-19-Tests mit negativem Befund gestattet, sieben weitere Tage in sieben Touristengebieten in den Provinzen Surat Thani, Krabi und Phang-nga zu verbringen. Nach dem insgesamt 14-tägigen Aufenthalt in Phuket und den sieben dem Modell angeschlossenen Provinzen sowie nach einem weiteren Covid-19-Test mit negativem Befund dürfen sie dann in andere thailändische Provinzen weiterreisen.

„Die Wiedereröffnung Phukets und der umliegenden Provinzen für den internationalen Tourismus war bisher erfolgreich, während die geplante Wiedereröffnung von Buriram wegen der Verschiebung der MotoGP-Meisterschaft auf 2022 auf Eis gelegt wurde“, sagte Khun Pipat gegenüber der Presse.

„In der zweiten Phase der Wiedereröffnung werden fünf weitere Provinzen – Bangkok, Chiang Mai (Bezirke Muang, Mae Rim und Doi Tao), Prachuap Khiri Khan (nur Hua Hin), Phetchaburi (nur Cha-am) und Chonburi (Bezirke Pattaya, Banglamung und Sattahip) – das Modell zur Wiedereröffnung für den internationalen Tourismus einführen“, führte der Tourismus- und Sportminister fort.

Pipat fügte hinzu, dass die dritte Phase am 15. Oktober 2021 beginnen und 22 Provinzen umfassen wird, nämlich Mae Hong Son, Chiang Rai, Phrae, Nan, Lamphun, Sukhothai, Udon Thani, Nong Khai, Bueng Kan, Ubon Ratchathani, Loei, Rayong, Chanthaburi, Trat, Ratchaburi, Kanchanaburi, Ranong, Trang, Satun, Songkhla, Nakhon Si Thammarat und Ayutthaya.

„Die vierte Phase, die voraussichtlich im Januar 2022 beginnt, wird sich auf die Ausweitung der ‚Travel Bubble‘-Regelung auf die Grenzprovinzen konzentrieren, um den grenzüberschreitenden Verkehr mit den Nachbarländern zu erleichtern. Darunter befinden sich die Provinzen Surin, Sakaeo, Trat, Chiang Rai, Ranong, Nakhon Phanom, Nong Khai, Mukdahan, Yala, Narathiwat, Songkhla und Satun“, informierte Khun Pipat.

Er fügte hinzu: „Die Wiedereröffnung einer Provinz muss von den örtlichen Gesundheitsbehörden genehmigt werden, die die Bereitschaft zur Öffnung der Gebiete gewährleisten, die anhand der Covid-19-Situation, der Impfquote der lokalen Bevölkerung (über 70 Prozent) und der angewandten Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung bemessen wird.“