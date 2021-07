Von: Björn Jahner | 04.07.21

HUA HIN: Wer ein Herz für Meeresschildkröten hat, der kommt im Juli im King Mongkut Memorial Park of Science and Technology in Wa Ko auf seine Kosten.

Denn das dort beheimatete Aquarium des naturwissenschaftlichen Museums lädt die Öffentlichkeit an jedem Montag, Mittwoch und Freitag von 13.30 bis 14.00 Uhr zur Schildkrötenmassage und zur Teilnahme an der Reinigung des Aquariums ein, in dem die faszinierenden Tiere gehalten werden.

Bei der sogenannten „Schildkrötenmassage“ werden die Panzer der Tiere mit Bürsten abgeschrubbt. Für die Schildkröten ist das schön – und für die Experten im Aquarium sehr wichtig. Zum einen regt die Bürste beim Schrubben Nervenstränge unter dem Panzer an. Zum anderen säubert man die Panzer so von Algen, die darauf gewachsen sind.

Aber warum ist das wichtig? Nach Aussage der Schildkrötenexperten haben die Tiere eine unterschiedliche Musterung auf dem Rücken, anhand derer sie von den Forschern erkannt und auseinandergehalten werden. So können die Tierpfleger zum Beispiel beobachten, ob die Schildkröten regelmäßig fressen. Wenn die Panzer voll mit Algen sind, können sie aber nicht mehr so gut erkennen, welche Schildkröte eigentlich welche ist. Deswegen bürsten sie die Algen regelmäßig von den Panzern ab.

Der King Mongkut Memorial Park of Science and Technology in Wa Ko wurde 1989 in Gedenken an König Mongkut als Thailands „Vater der modernen Wissenschaft“ eröffnet. Neben dem Aquarium umfasst der Wissenschaftspark auch einen Schmetterlingsgarten. Er befindet sich am Highway 4 (Kilometer 355), etwa 12 Kilometer von Prachuap Khiri Khan entfernt.

Beim Frühjahrsputz im Aquarium und bei der „Schildkrötenmassage“ können sich Teams von jeweils sechs Personen beteiligen. Vorausgesetzt wird eine telefonische Registrierung unter der Rufnummer 085-134.5486. Anmeldungen werden montags bis freitags zu den Bürozeiten entgegengenommen. Die Teilnehme ist frei. Für ihren Einsatz bedankt sich die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) bei den Teilnehmern mit einem Souvenir.