Foto: The Nation

CHIANG MAI: Thailands höchster Berg, der Doi Inthanon in der Provinz Chiang Mai im Norden des Landes, sah am Sonntagmorgen aus wie mit Puderzucker bestäubt, als die kühlen Temperaturen den Morgentau gefrieren ließen. Dies ist bereist das sechste Mal in diesem Jahr, dass der Berg mit Frost bedeckt war, und das erste Mal seit etwa einem Monat.

Die Parkbehörden berichteten, dass die Temperatur auf dem Berggipfel und am Aussichtspunkt Kew Mae Pan am Sonntagmorgen auf 4 Grad Celsius gefallen war. Im Parkbüro weiter unten war es jedoch mit 11 Grad Celsius etwas wärmer.

Auf ihrer Facebook-Seite meldete die Parkverwaltung, dass der Doi Inthanon am Samstag 4.778 Besucher anzog. Die letzten fünf Male, die in diesem Jahr Frost auf dem Berg gemeldet wurde, waren: