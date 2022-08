PATTAYA: Ein thailändisch-amerikanischer Tourist wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert, nachdem er am Samstagabend (20. August 2022) an der Kreuzung der Second Road/South Pattaya Road in Süd-Pattaya von einer betrunkenen Thailänderin ins Ohr gebissen worden sein soll.

Die Polizei traf am Tatort ein, nachdem sie eine Meldung über eine thailändische Frau erhalten hatte, die angeblich auf ein Songthaew gesprungen war und einen männlichen Touristen angegriffen hatte.

Am Tatort wurde die mutmaßliche Angreiferin, die später als Kannika K. identifiziert wurde, in stark alkoholisiertem Zustand angetroffen. Der 55-jährige Verletzte, Charoen S., wurde ebenfalls in der Nähe gefunden, mit deutlichen Bisswunden am rechten Ohr.

Der Tourist wurde sofort in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht, während die 28-jährige Verdächtige auf die Polizeiwache abgeführt wurde. Die Frau war jedoch unkooperativ, da sie sich der Festnahme widersetzte und sich aggressiv gegen die Polizei wehrte, während die Beamten versuchten, sie auf der Ladefläche eines Polizeifahrzeugs zu fesseln.

Nach Angaben einer Freundin des verletzten Touristen waren sie mit dem Songthaew auf dem Weg zurück in ihr gebuchtes Hotel. Als das Fahrzeug wegen einer roten Ampel an der Kreuzung anhielt, stieg die Frau in das Fahrzeug ein und schlug und biss ihrem Freund wütend ins Ohr. Sie waren zu geschockt, um etwas zu unternehmen, so die Freundin des Opfers. Nach Angaben Augenzeugen erfolgte der Angriff plötzlich und ohne Provokation. Opfer und Täter sollen sich darüber hinaus nicht gekannt haben.

Bisher wartet die Polizei, dass der Geschädigte Anzeige erstattet, damit sie das Verfahren gegen die Beschuldigte fortsetzen kann. Nach Aussage der Beamten befindet sich die Verdächtige noch in Polizeigewahrsam, und die Strafverfolgungsbehörden ließen sie ausnüchtern, bevor sie eine Erklärung abgab.