Von: Björn Jahner | 03.09.18

HUA HIN: Der Essenslieferdienst Foodpanda bietet seinen Service ab sofort auch in Hua Hin an. Bereits zum Jahresanfang expandierte das Unternehmen nach Phuket mit dem Ziel, Thailands größter Lebensmittel-Lieferdienst zu werden.

Im königlichen Seebad können Speisen aus vielen verschiedenen Restaurants bestellt und bequem an die Haustür geliefert werden, unter anderem von Bite, 31 Burger, Father Ted's Steakhouse und Cantina Mexican Restaurant sowie mehren Thai-Restaurants. Der Service wird täglich von 10 bis 22 Uhr angeboten, auf den Rechnungsbetrag für die bestellten Speisen wird eine Liefergebühr in Höhe von 40 Baht addiert. Die Foodpanda GmbH ist ein deutscher Marktplatz für mobile Lebensmittellieferungen mit Sitz in Berlin, der in 11 Ländern und Territorien tätig ist, darunter auch Thailand.



Infos: www.foodpanda.co.th/city/hua-hin.