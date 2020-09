Geparkte Flugzeuge am Don Mueang Airport in Bangkok. Foto: epa/Barbara Walton

BANGKOK: Die thailändische Luftfahrt steht im vierten Quartal vor einer Bedrohung: Die Betriebskosten werden nach dem Ende der Hilfsmaßnahmen der Regierung wieder ansteigen, während einige Fluggesellschaften möglicherweise nicht die zinsgünstigen Darlehen erhalten, die der Premierminister versprochen hat.

Nach einem Treffen zwischen sieben Fluggesellschaften und Premierminister Prayut Chan-o-cha am 28. August steht noch nicht fest, wie und wann die staatlich unterstützten Banken den Fluggesellschaften 24 Milliarden Baht an zinsgünstigen Darlehen zur Milderung der Auswirkungen der Coronakrise zur Verfügung stellen werden.



Tassapon Bijleveld, geschäftsführender Vorsitzender von Asia Aviation (AAV), dem größten Anteilseigner von Thai AirAsia (TAA), glaubt, dass die Fluggesellschaften bis nächste Woche weitere Einzelheiten zu den Kreditbedingungen erfahren werden. Er nahm nicht Stellung zu Berichten, wonach TAA und Bangkok Airways die einzigen der sieben Fluggesellschaften sind, die zinsgünstige Darlehen erhalten werden.



„Wir werden im vierten Quartal mit einer echten Bedrohung konfrontiert sein, wenn sich Thailand nicht wieder für ausländische Touristen öffnen kann", sagte Tassapon. „Auch wenn die Regierung ein spezielles Touristenvisumprogramm genehmigt hat, ist der Aktionsplan danach wichtiger, weil die Tourismusunternehmen nicht wissen, wie sie damit verfahren sollen.“



Nuntaporn Komonsittivate, Leiterin des kommerziellen Betriebs bei Thai Lion Air (TLA), erklärte, da der Markt stagniere, stehe die TLA vor der Herausforderung, Flüge am Break-even-Punkt durchzuführen, da der durchschnittliche Auslastungsgrad schwanke, insbesondere zwischen Wochenenden und Wochentagen. Um Verluste zu vermeiden, sollte jeder Flug mit einem Auslastungsgrad von 70 Prozent durchgeführt werden, aber die Zahlen für Flüge an Wochentagen würden meist unter 50 Prozent liegen. Angesichts der geringen Nachfrage sei es für jede Fluggesellschaft schwierig, eine Auslastung von 98 Prozent zu erreichen, wie dies in der Zeit vor der Pandemie der Fall gewesen sei.



„Die Regierung hat uns gebeten, die Flugpreise zu senken, um mehr einheimische Touristen anzuziehen, aber der durchschnittliche Verkaufspreis ist bereits an die Betriebskosten angeglichen", sagte Nuntaporn.