Flugbuchungen in Credit Points umwandeln

28.03.20

AirAsia hat angekündigt, ihren Kunden bei der Umbuchung von Flügen in der COVID-19-Krise entgegenzukommen. epa/Ahmad Yusni

THAILAND: Der von der Coronavirus-Krise gebeutelte Marktführer im Billigflugsegment Südostasiens AirAsia hat seinen Kunden in einer Rundmail Verständnis für die Dringlichkeit ihrer Anfragen bezüglich der aktuellen COVID-19-Situation und Änderungen ihrer Reisepläne zugesichert.

Gemäß AirAsia-Präsident Bo Lingam hat es sich seine Airline zur Priorität gemacht, die Auswirkungen der Viruspandemie auf ihre Fluggäste so gering wie möglich zu halten und auf ihre Bedenken einzugehen. „Wir sind uns bewusst, dass Verreisen jetzt vielleicht nicht Ihr erster Gedanke ist, weshalb wir betroffenen Kunden die Möglichkeit bieten, Flugbuchungen in Kreditkonten umzuwandeln, die innerhalb von 365 Tagen bei der Buchung eines neuen Fluges eingelöst werden können. Kreditkonten sind nicht nur schneller einzulösen, sondern haben auch eine längere Gültigkeit und sind für Sie bequemer, da sie bei Bedarf einfach für zukünftige Buchungen aufgeladen werden können“, erklärt Bo Lingam die Handhabung von Reiseplanänderungen aufgrund COVIT-19. Als Alternative bietet AirAsia ihren Kunden die Möglichkeit an, ihren gebuchten Flug innerhalb von 180 Tagen auf ein anderes Datum zu verlegen, wenn

​es angenehmer erscheint zu reisen.

