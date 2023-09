Finnische Ex-Regierungschefin Marin tritt als Parteichefin zurück

Von: Redaktion DER FARANG | 02.09.23

JYVÄSKYLÄ: Die ehemalige finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin ist am Freitag als Parteichefin der Sozialdemokraten zurückgetreten. Ihr Nachfolger wird der bisherige Fraktionsvorsitzende Antti Lindtman, wie beim Parteitag der finnischen Sozialdemokraten in der Universitätsstadt Jyväskylä bekannt wurde. Marin war Ende 2019 als damals jüngste Ministerpräsidentin der Welt an die Regierung gekommen. Sie erfreute sich sowohl international als auch im eigenen Land großer Beliebtheit. Die finnische Parlamentswahl im April hatten sie und ihre Sozialdemokraten trotz Zugewinnen verloren.

Lindtman sprach seiner Vorgängerin in seiner Antrittsrede seinen «größten Dank» aus. «Du warst für eine Zeit verantwortlich, die in die finnische Geschichte eingehen wird.» Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Finnland unter der Führung Marins die Mitgliedschaft in der Nato beantragt. Zwei Tage nach der Parlamentswahl und Marins Niederlage war das Land dann als 31. Mitglied in das Verteidigungsbündnis aufgenommen worden