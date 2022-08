PATTAYA: Am kommenden Freitag und Samstag wird auf der Beach Road nochmal ausgelassen gefeiert, gefuttert und gerockt, wenn das Pattaya Music Festival 2022 am vierten Veranstaltungswochenende sein diesjähriges Finale zelebriert.

Der Festivalbereich befindet sich an der Central Pattaya Esplanade an der Einmündung der Pattaya Klang Road in die Pattaya Beach Road.

Freitag, 26. August 2022

19.00 Uhr: Polycat



20.15 Uhr: Tattoo Colour

21.30 Uhr: Getsunova

22.45 Cocktail

Samstag, 27. August 2022

19.00 Uhr: Etc.

20.15 Uhr: Ready

21.30 Uhr: Zeal

22.45 Uhr: Big Ass

Verkehrsteilnehmer müssen beachten, dass die Pattaya Beach Road nur auf den Abschnitten Soi 1 bis Soi 5 und Pattaya Klang Road bis Walking Street befahrbar ist.Für den Verkehr an beiden Veranstaltungstagen von 16.00 bis 01.00 Uhr gesperrt ist der Festivalbereich, der kurz nach der Soi 5 beginnt und sich bis zur Pattaya Klang-Road-Abzweigung erstreckt. Mehr erfahren Sie auf Facebook.