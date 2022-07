Von: Björn Jahner | 07.07.22

Foto: Tourism Authority Of Thailand Prachuap Khiri Khan

HUA HIN: Nach Aussage der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) hat das Feuerwerksfestival in Hua Hin der lokalen Wirtschaft im königlichen Seebad rund 120 Millionen Baht an Einnahmen generiert.

Das „Amazing Thailand Fireworks Festival 2022 @ Hua Hin“, das vom 24. bis 26. Juni 2022 in Khao Takiab stattfand, wurde nach Angaben von Isara Stapanaseth, Direktor des TAT-Büros in Prachuap Khiri Khan, gut angenommen.

„Das Feedback auf die Veranstaltung war positiv“, berichtet Khun Isara gegenüber der Lokalpresse.

„Ich denke, dass die Menschen nach zwei Jahren die Teilnahme an großen Veranstaltungen vermisst haben“, fügte er hinzu.

Nach Aussage von Khun Isara hätten etwa 10.000 Menschen jede Nacht die dreitägige Veranstaltung besucht. Darüber hinaus hat die Veranstaltung laut Khun Isara auch zur Erhöhung der Auslastung der Hotels beigetragen, insbesondere in der Gegend von Khao Takiab, wo die Hoteliers von einem Anstieg der Buchungen für zwei oder mehr Nächte berichten.

Khun Isara rechnet damit, dass in den kommenden Monaten weitere Großveranstaltungen in Hua Hin stattfinden werden, nachdem die Cotona-Beschränkungen aufgehoben wurden. Die Stadtverwaltung, die Wirtschaft und alle damit verbundenen Stellen arbeiteten eng zusammen, damit ein reibungsloser Ablauf der Veranstaltungen gewährleistet wird, so der Direktor des TAT-Büros Prachuap Khiri Khan.

Geplant ist die Ausrichtung des stets beliebten „Hua Hin und Cha Am Golf Festival“ im August und September dieses Jahres, sowie das „Hua Hin Food Festival“. Auch das „Hua Hin International Jazz Festival“, das zuletzt im Juni 2019 stattfand, soll noch vor Ende des Jahres wieder veranstaltet werden.