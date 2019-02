BANGKOK: Tausende Fluggäste strandeten am Mittwochabend und Donnerstagfrüh auf dem Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi, nachdem Pakistan den Luftraum geschlossen hatte und Flüge in Richtung Europa gestrichen wurden.

Alle Flüge von Thai Airways International (THAI) zwischen Thailand und Europa wurden storniert. Ursprünglich wurden annullierte Flüge von Suvarnabhumi – TG974 nach Moskau, TG954 nach Oslo, TG930 nach Paris und TG916 nach London – und TG296 von Phuket nach Frankfurt gestrichen, berichtet die „Bangkok Post“. Die Anzahl der annullierten Flüge stieg jedoch schnell an, da weitere Flüge zwischen Europa und Thailand gestrichen wurden. So stornierte die Swiss Airlines ihren Linienflug nach Zürich. Auch Flüge von Europa nach Thailand waren betroffen. Die Flugstornierungen betrafen auch andere Flughäfen in Südost- und Ostasien.

Der Präsident der Thai Airways International, Sumeth Damrongchaitham, beschrieb die Situation als einen Notfall und rief ein Treffen hochrangiger Vertreter der Fluggesellschaften an. Er sagte, eine Notlösung sei die Änderung der Flugrouten zwischen Thailand und Europa – keine triviale Aufgabe. Die Situation betrifft 13 THAI-Flüge von und nach Kopenhagen, Oslo, Brüssel, Paris, Moskau, Frankfurt, München, Zürich, Stockholm, London (Heathrow), Rom, Mailand und Wien.

Nach Angaben des Generaldirektors des Büros für Zivilluftfahrt und Sicherheit, Rakesh Asthana, schloss die indische Regierung am Mittwochnachmittag den Luftraum über Teilen Nordindiens. Es war nicht sofort klar, ob dies auch den Flugverkehr zwischen Europa und Thailand beeinträchtigen würde. THAI stornierte am Donnerstag alle drei Linienflüge nach Pakistan, und die iranische Fluggesellschaft kündigte die Annullierung ihres Fluges von Bangkok nach Teheran an. Andere Flughäfen wie Phuket und Don Mueang waren ebenfalls betroffen. Alle Passagiere in Thailand, die auf Flügen in Richtung Westen gebucht wurden, sollten ihren Flug überprüfen, bevor sie am Donnerstag zum Flughafen fahren.

Zuvor hatte die thailändische Botschaft in Islamabad bereits am Mittwoch eine Reisewarnung herausgegeben, in der alle thailändischen Reisenden geraten wurden, Reisen nach Kashmir, dem Epizentrum des indisch-pakistanischen Konflikts und der militärischen Auseinandersetzungen, zu vermeiden. Die in Brüssel ansässige Eurocontrol, die den Luftraum von 41 Nationen koordiniert, erklärte den Fluggesellschaften in einem Bulletin, der pakistanische Luftraum sei „mit sofortiger Wirkung“ geschlossen worden.

Die Luftraumschließungen folgten heftigen militärischen Zusammenstößen zwischen Indien und Pakistan, darunter auch dem Absturz zweier indischer Kampfflugzeuge innerhalb Pakistans.