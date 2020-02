Von: Björn Jahner | 26.02.20

In China sind Schwalbennester eine begehrte Delikatesse, die zu hohe Summen gehandelt werden, weshalb sie auch als „Kaviar des Ostens“ bezeichnet werden. Foto: Chanin / Adobe.com

HUA HIN: In der Provinz Prachuap Khiri Khan wurde ein Lernzentrum eröffnet, in dem die Einwohner aufgeklärt werden, wie sie ungenutzte Gebäude in Schwalbenhäuser verwandeln können, um „Nest Farming“ zu betreiben.

Denn die essbaren Schwalbennester gelten in Asien als kulinarische Delikatesse. Und weil die Nachfrage nach dem proteinhaltigen Produkt stetig steigt, schießen die Preise in die Höhe. Das Zentrum ist das erste der Provinz, in dem die Ernte von Vogelnestern untersucht und gelehrt wird. Gemäß dem Betreiber Sarawut Diawsuratkul erzielen Schwalbennester pro Kilo bis zu 40.000 Baht, weshalb sie auch als „Kaviar des Ostens“ bezeichnet werden. Die größten Abnehmer sind China und Taiwan, da es dort keine Segler gibt, die Nester produzieren. Nicht zuletzt wegen ihrer medizinischen Heilwirkung sind Schwalbennester ein beliebtes Nahrungsmittel.