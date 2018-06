MOGADISCHU (dpa) - Das US-Militär hat bei einem erneuten Luftangriff auf die Terrormiliz Al-Shabaab in Somalia nach eigenen Angaben 27 Terroristen getötet.

Der Angriff wurde bereits am Samstag nahe der Stadt Bosaso in der nördlichen Region Puntland geflogen, wie die US-Streitkräfte am Montag mitteilten. Dabei seien nach bisherigen Erkenntnissen keine Zivilpersonen verletzt worden. Somit sind bei Angriffen der amerikanischen Streitkräfte in dem Land am Horn von Afrika in den vergangenen zwei Wochen fast 50 Al-Shabaab-Mitglieder getötet worden.

Die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundenen sunnitischen Fundamentalisten kämpfen in Somalia seit Jahren für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaates. Bei Anschlägen und Angriffen haben sie bislang Tausende Menschen getötet. Das US-Militär unterstützt Somalias Regierung und eine rund 20.000 Mann starke Friedenstruppe der Afrikanischen Union (AU) seit vergangenem Jahr verstärkt im Kampf gegen Al-Shabaab.