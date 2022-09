Erneut junge Frau nach abgelehntem Heiratsantrag in Ägypten getötet

KAIRO: Erneut ist eine junge Frau in Ägypten laut Berichten anscheinend aus Rache wegen eines abgelehnten Heiratsantrags getötet worden. Ein Mann habe die 19-Jährige in der Provinz Minufija nördlich von Kairo erschossen, berichtete der Nachrichtenkanal Al-Arabija am Sonntag. Der Mann sei «empört» gewesen wegen der Zurückweisung und habe ihr «vor dem Haus der Familie in den Rücken geschossen», berichtete Al-Arabija unter Berufung auf Anwohner. Sie habe seinen Antrag wegen seines «schlechten Verhaltens» abgelehnt.

In einem Video kurz nach der Tötung war eine Menschenmenge zu sehen, die sich um das Opfer versammelt. Die Polizei suchte laut Berichten örtlicher Medien nach dem zunächst flüchtigen Täter.

Im August sowie im Juni hatten ähnliche Tötungen das Land erschüttert. Vergangenen Monat gestand ein Mann in der Stadt Sagasig, seine 22 Jahre alte Ex-Partnerin «aus Rache» getötet zu haben. Im Juni erstach ein Mann eine Studentin in Mansura vor dem Eingang ihrer Universität, nachdem er sie vergeblich dazu gedrängt hatte, seinen Heiratsantrag anzunehmen.