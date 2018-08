Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.18

CHIANG MAI: Elf amerikanische Austauschstudenten verirrten sich am Mittwoch in einem Wald und wurden Stunden später gerettet.

Glücklicherweise hat die Klippe Nok Kok über dem Wasserfall Tad Mok Handy-Empfang, so dass die Gruppe, ein Mann und zehn Frauen, am Mittwochabend um 19 Uhr die Touristenpolizei alarmieren konnte. Die Beamten verfolgten das Handy-Signal über GPS, und 10 Minuten nach Mitternacht waren die Amerikaner gerettet. Die Austauschstudenten im Alter von 18 bis 22 Jahren an der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Chiang Mai waren vor sechs Wochen in der nördlichen Stadt angekommen. Am Mittwoch hatten sie einen roten Songthaew-Minibus von der Universität Chiang Mai zum Reservoir Huay Tueng Tao im Bezirk Mae Rim gemietet. Gegen 14 Uhr brachen sie auf einem Waldweg zum Wasserfall auf. Später stellten sie fest, dass sie von der Strecke abgekommen waren und sich verirrt hatten. Also riefen sie die Touristenpolizei an.

Laut Oberst Supakorn Ruansati, Manager des Touristenbüros Huay Tueng Tao, machten seine Beamten die Touristen über GPS ausfindig. Sie warnten die Gruppe, stehen zu bleiben, da sie sich auf einer 80 Meter hohen Klippe befanden und leicht hätten abstürzen können. In Pick-ups machten sich die Helfer auf der Suche nach den Amerikanern. Als die Studenten aus dem Wald zum Tourismusbüro gebracht wurden, jubelten sie, und einige weinten und umarmten die Beamten. Supakorn sagte, der Zugang zum Stausee Huay Tueng Tao werde normalerweise um 18 Uhr geschlossen. Zuvor überprüften die Beamten, ob alle Touristen den Wald verlassen hätten. Aber die Gruppe sei losgegangen, ohne die Behörden zu informieren